В России впервые с марта за сутки заболели COVID-19 более 40 тысяч человек

«Выявлено 40 010 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 69 человек», — говорится в сообщении.

В стране госпитализировали 3 450 россиян с COVID-19, накануне – 3 349.

Всего в России с начала пандемии COVID-19 заболели 19 077 674 человека.

В стране за минувшие 24 часа от коронавируса погибли 69 человек. Всего умерло от заболевания 383 496 человек.

Всего за сутки выздоровело 24 222 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 18 262 350 человек.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирусная инфекция становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ.

