В России впервые с марта за сутки заболели COVID-19 более 40 тысяч человек
За минувшие сутки в России заболели коронавирусом 40 010 человек. Это произошло впервые с с 14 марта 2022 года, отмечают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Выявлено 40 010 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 69 человек», — говорится в сообщении.
В стране госпитализировали 3 450 россиян с COVID-19, накануне – 3 349.
Всего в России с начала пандемии COVID-19 заболели 19 077 674 человека.
В стране за минувшие 24 часа от коронавируса погибли 69 человек. Всего умерло от заболевания 383 496 человек.
Всего за сутки выздоровело 24 222 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 18 262 350 человек.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирусная инфекция становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ.
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Заразились
19,1 млн+40 010 / сут.
Умерли
383 тыс.+69 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+24 222 / сут.
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