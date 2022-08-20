Эксперт заявил о снижении заболеваемости пневмонией у пациентов с новыми линиями «омикрона»

Пациенты, заразившиеся вариантами BA.4 и BA.5 штамма коронавируса «омикрон», меньше страдают от пневмоний. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов в беседе с ТАСС.

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По словам эксперта, у пациентов с линиями BA.4 и BA.5 фиксируют меньшее количество поражений нижних дыхательных путей.

«У большинства протекает все в среднетяжелых и легких формах, нередко бессимптомное течение инфекции занимает 1-2 дня», — отметил Коновалов.

Инфекционист добавил, что у таких пациентов возможна потеря обоняния, но она возникает гораздо реже, и обоняние восстанавливается быстрее.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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