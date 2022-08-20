Эксперт заявил о снижении заболеваемости пневмонией у пациентов с новыми линиями «омикрона»

По словам эксперта, у пациентов с линиями BA.4 и BA.5 фиксируют меньшее количество поражений нижних дыхательных путей.

«У большинства протекает все в среднетяжелых и легких формах, нередко бессимптомное течение инфекции занимает 1-2 дня», — отметил Коновалов.

Инфекционист добавил, что у таких пациентов возможна потеря обоняния, но она возникает гораздо реже, и обоняние восстанавливается быстрее.

