Эксперт заявил о снижении заболеваемости пневмонией у пациентов с новыми линиями «омикрона»
Пациенты, заразившиеся вариантами BA.4 и BA.5 штамма коронавируса «омикрон», меньше страдают от пневмоний. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов в беседе с ТАСС.
По словам эксперта, у пациентов с линиями BA.4 и BA.5 фиксируют меньшее количество поражений нижних дыхательных путей.
«У большинства протекает все в среднетяжелых и легких формах, нередко бессимптомное течение инфекции занимает 1-2 дня», — отметил Коновалов.
Инфекционист добавил, что у таких пациентов возможна потеря обоняния, но она возникает гораздо реже, и обоняние восстанавливается быстрее.
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