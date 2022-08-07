В России впервые с марта за сутки заболели COVID-19 более 20 тысяч человек
За минувшие сутки в России госпитализировали 20 303 человека с коронавирусом. Это произошло впервые с марта 2022 года, отмечают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Выявлено 20 303 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека», - говорится в сообщении.
В стране госпитализировали 1 505 россиянина с COVID-19, накануне – 2 141.
«Количество госпитализаций за сутки составило 1505 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 29,7%», - отмечает в официальном сообщении.
Всего в России с начала пандемии заболели COVID-19 18 712 699 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 44 человека. Всего умер от заболевания 382 741 человек.
Всего за сутки выздоровело 8 729 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 18 039 355 человек.
Россиян ждут две волны COVID-19 в этом году, однако масочный режим введут не раньше осени, заявил кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Что касается новой волны, то она будет до 25% от максимумов зимней омикрон-волны. Я называю ее мини-волна, которая станет предтечей для более крупной осенней волны. До первой декады августа будет заболеваемость идти вверх, потом будет длинное плато, а затем пойдет вниз. В конце сентября мы увидим, что цифры будут значительно выше, но предсказать их не берусь», - сказал Крючков.
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Заразились
18,7 млн+20 303 / сут.
Умерли
383 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 729 / сут.
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