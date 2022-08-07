В России впервые с марта за сутки заболели COVID-19 более 20 тысяч человек

«Выявлено 20 303 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека», - говорится в сообщении.

В стране госпитализировали 1 505 россиянина с COVID-19, накануне – 2 141.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1505 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 29,7%», - отмечает в официальном сообщении.

Всего в России с начала пандемии заболели COVID-19 18 712 699 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 44 человека. Всего умер от заболевания 382 741 человек.

Всего за сутки выздоровело 8 729 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 18 039 355 человек.

Россиян ждут две волны COVID-19 в этом году, однако масочный режим введут не раньше осени, заявил кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Что касается новой волны, то она будет до 25% от максимумов зимней омикрон-волны. Я называю ее мини-волна, которая станет предтечей для более крупной осенней волны. До первой декады августа будет заболеваемость идти вверх, потом будет длинное плато, а затем пойдет вниз. В конце сентября мы увидим, что цифры будут значительно выше, но предсказать их не берусь», - сказал Крючков.

