В России возникают новые профессии из-за развития нейросетей
Тренер искусственного интеллекта, разработчик-исследователь, prompt-инженер – эти новые профессии начали формироваться в России на фоне развития нейросетей.
«ChatGPT и активная работа с LLM способствовали появлению таких должностей, как разработчик-исследователь, prompt-инженер, AI-тренер», – пишет РИА Новости со ссылкой на HR Business partner MTS AI Марину Квасову.
Тренеров искусственного интеллекта (AI-тренеры) в «Яндексе» начали набирать на работу с апреля 2023 года. Компания первой в России объявила такой набор. В «Яндексе» считают, что AI-тренерами может стать любой человек, кто умеет излагать свои мысли ясно, грамотно и доходчиво, даже если раньше человек не работал с текстами.
В Sitronics group раскрыли особенности работы prompt-инженеров, развивающих коммуникацию компьютера с нейросетью с помощью голосового интерфейса.
Ранее аналитик, программист, редактор, копирайтер и UI/UX-дизайнер входят в топ-5 позиций, которые содержат пожелания к наличию навыков работы с искусственным интеллектом (ИИ). О них рассказал основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru