СМИ: США привели в состояние боевой готовности свои войска на Ближнем Востоке

Иран готовиться атаковать американские базы на Ближнем Востоке, если Вашингтон присоединится к Израилю в ходе витка эскалации, сообщает New York Times.

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По данным издания, войска США, размещенные в регионе, приведены в состояние повышенной боевой готовности. Утверждается, что Тегеран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по базам.

Ранее иранское гостелевидение предупредило о сюрпризе, который запомнится на века, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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