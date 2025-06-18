СМИ: США привели в состояние боевой готовности свои войска на Ближнем Востоке
18 июня 202506:04
Иран готовиться атаковать американские базы на Ближнем Востоке, если Вашингтон присоединится к Израилю в ходе витка эскалации, сообщает New York Times.
По данным издания, войска США, размещенные в регионе, приведены в состояние повышенной боевой готовности. Утверждается, что Тегеран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по базам.
Ранее иранское гостелевидение предупредило о сюрпризе, который запомнится на века, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru