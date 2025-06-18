СМИ: США привели в состояние боевой готовности свои войска на Ближнем Востоке

По данным издания, войска США, размещенные в регионе, приведены в состояние повышенной боевой готовности. Утверждается, что Тегеран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по базам.

Ранее иранское гостелевидение предупредило о сюрпризе, который запомнится на века, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

