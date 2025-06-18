Президент Кубы призвал уничтожить ядерное оружие
Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал все имеющие ядерное оружие государства к уничтожению такого вооружения. Об этом политик написал в соцсети Х.
Как отметил Диас-Канель, полный мир на планете будет гарантирован лишь тогда, когда все обладающие ядерным оружием страны, в том числе Израиль, уничтожат его.
«И будет остановлена безумная гонка вооружений, грозящая уничтожить человечество», - написал кубинский лидер.
Ранее глава Национальной разведки США Тулси Габбард предупредила, что мир оказался «как никогда близок к грани ядерного уничтожения», а политики-«поджигатели» войны подогревают напряженность между ядерными державами, пишет Ura.ru.
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