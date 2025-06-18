СМИ: Сенат США отложил обсуждение санкций в отношении России

Американский Сенат отложил рассмотрение нового проекта закона о санкциях против Москвы до июля, сообщает Semafor.

Трамп: США используют новые антироссийские санкции, если будет нужно

Это связано с эскалацией ближневосточного конфликта и планируемой масштабной налоговой реформой республиканцев. Как заявил лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн, парламентарии открыты для продвижения законопроекта и согласовывают сроки с администрацией.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Сенат пока не рассматривать ужесточение санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСенат США

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