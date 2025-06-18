СМИ: В США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте с Ираном

Американские власти заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте Ирана и Израиля, сообщает ABC.

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По данным телеканала, Вашингтон намекнул на возможное военное решение ситуации, если не будет дипломатического выхода.

Ранее президент COIF Дональд Трамп заявил о полном контроле США над воздушным пространством Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: фото Shutterstock
ТЕГИ:ИзраильСШАИран

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