СМИ: Келлог в ближайшие дни встретится с Лукашенко
Спецпосланник президента США Кит Келлог посетит Белоруссию и встретится с президентом республики Александром Лукашенко. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.
По данным агентства, американский чиновник намерен отправиться в Белоруссию в ближайшие дни. Точная повестка встречи с Лукашенко неизвестна.
«Однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам (России и Украины. — НСН)», —отмечается в материале.
В случае визита в Белоруссию Кит Келлог станет самым высокопоставленным чиновником США, посетившим республику за последние годы.
Ранее Келлог высказался о главном условии для прекращения конфликта на Украине, по его словам, необходимо установить перемирие на текущих позициях сторон, пишет Ura.ru.
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