СМИ: Келлог в ближайшие дни встретится с Лукашенко

Спецпосланник президента США Кит Келлог посетит Белоруссию и встретится с президентом республики Александром Лукашенко. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.

По данным агентства, американский чиновник намерен отправиться в Белоруссию в ближайшие дни. Точная повестка встречи с Лукашенко неизвестна.

«Однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам (России и Украины. — НСН)», —отмечается в материале.

В случае визита в Белоруссию Кит Келлог станет самым высокопоставленным чиновником США, посетившим республику за последние годы.

Ранее Келлог высказался о главном условии для прекращения конфликта на Украине, по его словам, необходимо установить перемирие на текущих позициях сторон, пишет Ura.ru.

