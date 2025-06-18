СМИ: Зеленский на саммите G7 выпрашивал деньги
18 июня 202505:11
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите G7 выпрашивал деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на его выступление.
Глава государства попросил 40 млрд долларов ежегодно на поддержку страны. «И это должно быть общее решение лидеров G7, включая США», — отметил Зеленский.
Ранее стало известно, что сорванная встреча Зеленского и Трампа стала ударом для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru