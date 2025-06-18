СМИ: Зеленский на саммите G7 выпрашивал деньги

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите G7 выпрашивал деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на его выступление.

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Глава государства попросил 40 млрд долларов ежегодно на поддержку страны. «И это должно быть общее решение лидеров G7, включая США», — отметил Зеленский.

Ранее стало известно, что сорванная встреча Зеленского и Трампа стала ударом для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Stefan Rousseau
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