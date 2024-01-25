«Выглядит смешно!»: Преподаватель ВШЭ о работах студентов с использованием ИИ
Если студенты будут использовать искусственный интеллект, то не смогут состояться в профессии, отметила в эфире НСН Евгения Абелюк.
Работы, написанные студентами с использованием искусственного интеллекта (ИИ), выглядят смешно, рассказала преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что Северный арктический федеральный университет разрешил студентам использовать искусственный интеллект для написания дипломных работ. Проректор по образовательной деятельности САФУ Людмила Морозова сообщила РИА Новости, что доля труда нейросети при этом не должна превышать 40%. Абелюк считает решение опрометчивым.
«Это ничего не даст человеку, который пришел учиться для того, чтобы потом состояться в профессии. Я вижу иногда работы студентов с использованием ИИ, они всегда плохие, их сразу видно. Может быть, конечно, ИИ пока еще не достиг того уровня, которого мог бы достигнуть… Например, если человек пишет какую-то рецензию на литературное или театральное произведение, используя ИИ, часто появляются персонажи, которых в этом произведении нет. Это выглядит смешно. В дипломе человек должен сказать что-то новое… Не знаю, чем руководствовались коллеги, которые разрешили», - сказала Абелюк.
Кроме того, преподаватель рассказала, что в ВШЭ строго запрещается использование ИИ при написании работ студентами.
«В ВШЭ это очень редко встречается и очень строго запрещается. Если преподаватель видит, что использован ИИ и текст таким образом несамостоятелен, то работа никогда не будет засчитана. Таким образом делается халтура, а поощрять халтуру нельзя ни в коем случае», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко в беседе с НСН заявил, что использование нейросетей в процессе обучения уже стало реальностью. По его словам, студенты с такими навыками получат конкурентное преимущество, передает «Радиоточка НСН».
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