«Выглядит смешно!»: Преподаватель ВШЭ о работах студентов с использованием ИИ

«Это ничего не даст человеку, который пришел учиться для того, чтобы потом состояться в профессии. Я вижу иногда работы студентов с использованием ИИ, они всегда плохие, их сразу видно. Может быть, конечно, ИИ пока еще не достиг того уровня, которого мог бы достигнуть… Например, если человек пишет какую-то рецензию на литературное или театральное произведение, используя ИИ, часто появляются персонажи, которых в этом произведении нет. Это выглядит смешно. В дипломе человек должен сказать что-то новое… Не знаю, чем руководствовались коллеги, которые разрешили», - сказала Абелюк.

Кроме того, преподаватель рассказала, что в ВШЭ строго запрещается использование ИИ при написании работ студентами.

«В ВШЭ это очень редко встречается и очень строго запрещается. Если преподаватель видит, что использован ИИ и текст таким образом несамостоятелен, то работа никогда не будет засчитана. Таким образом делается халтура, а поощрять халтуру нельзя ни в коем случае», - резюмировала собеседница НСН.

Ранее ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко в беседе с НСН заявил, что использование нейросетей в процессе обучения уже стало реальностью. По его словам, студенты с такими навыками получат конкурентное преимущество, передает «Радиоточка НСН».

