На Солнце произошла вспышка высшего уровня X

Вспышка высшего уровня X произошла на Солнце минувшей ночью. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

«Предварительный балл события — X1.2. Максимум вспышки наблюдался в 00:49 по московскому времени», - отметили специалисты.

По данным лаборатории, событие зафиксировали в области № 4114, где 15 и 16 июня наблюдались самые крупные вспышки июня уровня M8.4 и М6.3. Активная область находится в зоне влияния на планету, близ так называемого центрального солнечного меридиана.

Эксперты прогнозируют, что новый выброс массы при вспышке, как и во время прошлых событий, может уйти мимо Земли. При этом сейчас сам факт выброса не подтвержден, выброшенная взрывом плазма появится в поле зрения космических коронографов не менее чем через час, и затем специалисты смогут «хотя бы предварительно оценить направление ее движения».

Ранее эксперты лаборатории предупредили, что 18 июня возможны слабые возмущения в магнитном поле Земли, вероятность магнитной бури оценивается в 31%, пишет Ura.ru.

