Над Россией уничтожили 48 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ликвидировали 48 беспилотников ВСУ самолетного типа над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.

Министерство уточнило, что 14 БПЛА сбили в Брянской области, 11 – в Курской, 10 – в Орловской, пять – в Белгородской. Кроме того, три дрона уничтожили над Тульской областью, по два - над Калужской и Московским регионом, еще один – над Липецкой областью.

Ранее над пятью регионами России ликвидировали 24 украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.

