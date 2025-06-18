Над Россией уничтожили 48 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО ликвидировали 48 беспилотников ВСУ самолетного типа над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.
Министерство уточнило, что 14 БПЛА сбили в Брянской области, 11 – в Курской, 10 – в Орловской, пять – в Белгородской. Кроме того, три дрона уничтожили над Тульской областью, по два - над Калужской и Московским регионом, еще один – над Липецкой областью.
Ранее над пятью регионами России ликвидировали 24 украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.
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