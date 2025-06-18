СМИ: В G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США
Страны, входящие в G7, на саммите в Канаде были вынуждены отказаться от совместного заявления по конфликту вокруг Украины из-за возражений США, сообщает Reuters.
По данным агентства, Вашингтон хотел смягчить проект заявления, после чего Канада посчитала, что это будет несправедливо по отношению к Украине, президент которой прибыл на мероприятие 17 июня.
В результате только шесть стран-членов объединения сделают совместное заявление, которое будет объявлено позже премьером Канады Марком Карни.
Зеленский во время выступления на саммите G7 выпрашивал деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте с Ираном
- СМИ: США привели в состояние боевой готовности свои войска на Ближнем Востоке
- СМИ: В G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США
- СМИ: Зеленский на саммите G7 выпрашивал деньги
- Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля
- СМИ: Сорванная встреча Зеленского и Трампа стала ударом для Украины
- Иранское гостелевидение предупредило о сюрпризе, который запомнится на века
- СМИ: Китай отправляет в Иран самолеты
- В Госдуме заявили, что код от «Госуслуг» больше не приходит во время звонка
- СМИ: Агентов «Моссада» задержали к югу от Тегерана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru