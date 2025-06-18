СМИ: В G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США

По данным агентства, Вашингтон хотел смягчить проект заявления, после чего Канада посчитала, что это будет несправедливо по отношению к Украине, президент которой прибыл на мероприятие 17 июня.

В результате только шесть стран-членов объединения сделают совместное заявление, которое будет объявлено позже премьером Канады Марком Карни.

Зеленский во время выступления на саммите G7 выпрашивал деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

