СМИ: В G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США

Страны, входящие в G7, на саммите в Канаде были вынуждены отказаться от совместного заявления по конфликту вокруг Украины из-за возражений США, сообщает Reuters.

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По данным агентства, Вашингтон хотел смягчить проект заявления, после чего Канада посчитала, что это будет несправедливо по отношению к Украине, президент которой прибыл на мероприятие 17 июня.

В результате только шесть стран-членов объединения сделают совместное заявление, которое будет объявлено позже премьером Канады Марком Карни.

Зеленский во время выступления на саммите G7 выпрашивал деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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