В России возможно ужесточение карантина по COVID-19
В российском правительстве рассматривают возможность ужесточить карантинные меры в связи с пандемией по COVID-19. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в кабмине.
Отмечается, что динамика распространения коронавируса на территории России аналогична ходу пандемии в европейских странах. Чтобы ее остановить, необходимы более решительные карантинные мероприятия.
«Скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция, Великобритания. Это прирост от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом количестве заболевших. Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», — цитирует агентство собеседника.
В правительстве считают, что у России «есть запас времени» для принятия жестких мер против коронавируса. Власти постоянно анализируют «информацию о мерах по сдерживанию коронавируса правительствами других стран, выделяя наиболее успешные среди них».
«Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления», — пояснили в кабмине.
На уходящей неделе в Московском государственном университете заявили, что готовы создать вакцину против коронавируса за три месяца. Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН предупредил, что необходимо запастись терпением, потому что на ее испытания уйдет много времени.
«Создать то ее можно, но ее еще нужно и испытать, а на это уйдет много времени. Ведь нужно выявить насколько оно безопасно, эффективно, для этого нужно больше времени [чем три месяца], возможно, около года. В США сейчас приступили к испытаниям, что там получится неизвестно. Например, от ВИЧ уже 20 лет испытывают вакцины», - пояснил Олег Юрин.
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