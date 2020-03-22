В России возможно ужесточение карантина по COVID-19

В российском правительстве рассматривают возможность ужесточить карантинные меры в связи с пандемией по COVID-19. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в кабмине.

Отмечается, что динамика распространения коронавируса на территории России аналогична ходу пандемии в европейских странах. Чтобы ее остановить, необходимы более решительные карантинные мероприятия.

«Скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция, Великобритания. Это прирост от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом количестве заболевших. Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», — цитирует агентство собеседника.