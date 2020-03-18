Коронавирусная паранойя: Успокоят ли паникующих россиян вакцина и тесты

На фоне официальных сообщений о создании профильного координационного совета при правительстве и группы при Госсовете источники СМИ рассказывают о возможных масштабных антикризисных мерах. Так, собеседники «Коммерсанта» не исключают ограничений на выезд из страны, в телеграм-каналах пишут о возможном режиме ЧС по всей России, а источники «Ведомостей» рисуют апокалиптическую Москву ближайших недель с закрытым метро и комендантским часом.

Из всех этих сообщений пока подтверждается только первое: ограничения на выезд за границу уже затронули силовиков, пишет РБК. О необоснованности введения ЧС в России уже заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. А заммэра Москвы Анастасия Ракова опровергла «закрытие» столицы, назвав подобные заявления ложью. Власти призывают ориентироваться на официальную информацию.

Между тем, далеко не все заявления властей успокаивают россиян. Так, например, утверждения Минпромторга о том, что продуктов хватит на всех, не встретили массового сочувствия. Пользователи соцсетей публикуют фотографии пустых полок в магазинах, на которых раньше лежали крупы и макароны. Повышенный спрос на продукты длительного хранения фиксируют и онлайн-магазины. А накануне в соцсетях стали появляться сообщения о якобы планирующемся ночном распылении «лекарства» над Москвой. Эти слухи быстро получили опровержение.

Не скупать продукты впрок призвал и президент России Владимир Путин. Прислушаются ли к нему сограждане, неизвестно. Например, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в этом сомневается.

«Я бы хотел сказать, что волну паники может сбить только здравомыслие, но, к сожалению, убеждаюсь, что здравомыслящих мало. Например, задумайтесь, какой процент заболевших умирает, а какой поправляется. Все цифры про Китай известны, это порядковое различие.

Однако, несмотря на это, большинство уверены, что это какая-то безысходность, конец света, только надежда на Бога и полки в магазинах», - сказал он в беседе с НСН.

«У нас в социальных сетях, пожалуйста: там не хватает масок, тут термометров, ещё чего-то. Негатив, которого и так много. Учитывая нашу склонность к паранойяльным размышлениям, паника только будет нарастать, если всё будет продолжаться в том же духе», - высказался Ениколопов.

Впрочем, насчёт масок пользователей соцсетей, действительно, правы: на фоне повышенного спроса в многих московских аптеках их просто нет. При этом в феврале Минпромторг отчитывался о передаче Китаю двух миллионов медицинских масок в качестве гуманитарной помощи, возмущаются в соцсетях.

Признанием того, что масок не хватает, может служить и распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина привлечь к изготовлению средств индивидуальной защиты студентов, военных и заключенных. Об этом распоряжении пишет РБК.



Между тем, в России могут стать более доступными тесты на определение коронавируса. Накануне появилась информация, что частная сеть лабораторий «Инвитро» начнёт проводить такое тестирование в апреле.



В России активно работают и над вакциной от коронавируса. Как пишут «Известия», в МГУ разработали технологию создания сферических частиц, которые могут стать носителем для антигенов любых вирусов. Прототип вакцины могут создать за три месяца.

