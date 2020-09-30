В России внедрят «цифровые биографии» школьников

По его словам, использование этой технологии уже стартовало в 15 регионах, после анализа ее использования будет принято решение о ее распространении на другие регионы России.

Это единая информационная система с тремя составляющими - инфраструктура в виде интернета в школах, компьютеров и софта, образовательный контент и коммуникационные технологии в виде российских аналогов Skype, Zoom, видеозвонков, мессенджеров и чатов для общения.

Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский ранее в эфире НСН обвинил Рособрнадзор в неготовности российских школ к дистанционному образованию.

