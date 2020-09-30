В России внедрят «цифровые биографии» школьников

Внедрение цифровой образовательной среды в российских позволит создать цифровую биографию школьника, рассказал в интервью «Российской газете» министр образования РФ Сергей Кравцов.

«Также система ЦОС сделает видимыми и измеримыми все успехи и неудачи школьника: прогресс будет фиксироваться в так называемой цифровой биографии, которая будет объективно показывать, в чем школьник успевает, а в чем ему нужна помощь», - приводит издание его слова.

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По его словам, использование этой технологии уже стартовало в 15 регионах, после анализа ее использования будет принято решение о ее распространении на другие регионы России.

Это единая информационная система с тремя составляющими - инфраструктура в виде интернета в школах, компьютеров и софта, образовательный контент и коммуникационные технологии в виде российских аналогов Skype, Zoom, видеозвонков, мессенджеров и чатов для общения.

Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский ранее в эфире НСН обвинил Рособрнадзор в неготовности российских школ к дистанционному образованию.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ОбразованиеРоссия
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