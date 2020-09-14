Рособрнадзор обвинили в неготовности российских школ к дистанционному образованию

«Рособрнадзор 10 лет боролся с развитием программ дистанционного образования. Сейчас нужно наверстывать упущенное», - заявил он. В России есть возможности разбить образование на модули, перевести их на языки мира и продавать, но Рособрнадзор решил с этим бороться, добавил он.

«Бедные учителя не подготовлены к дистанционному образованию, 90% не понимают, что это такое. Они считают, что это просто пересылка заданий по электронным системам и сбор ответов на них. Это устарело лет на 300. Есть программы полноценного дистанционного образования – Яндекс.класс, Google.classroom. Наши учителя не знают, что такое дистанционное образование. Рособрнадзор закрывал вузы, которые разрабатывали модели дистанционного образования», - сказал эксперт.

Он уверен, что мы увидим не один десяток закрытых школ, но здесь нет смысла критиковать директоров школ – они не могут принимать решения без одобрения властей.

«Нужно дать директорам автономность – разрешить самостоятельный выбор программ дистанционного образования, тогда провальным этот учебный год не будет», - подчеркнул он и добавил, что и ранее часть ответственности за получение знаний детьми ложилась на родителей. В период пандемии эта тенденция усилилась. «Онлайн-образование решило бы эту проблему», - заключил эксперт.

