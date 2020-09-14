Рособрнадзор обвинили в неготовности российских школ к дистанционному образованию
Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в эфире НСН обвинил Рособрнадзор в неготовности российских школ к дистанционному образованию.
Как сообщили в минобразования Омской области, по данным на 11 сентября, на карантин закрыты отдельные классы уже в 15 школах города - там заболело больше 20% учеников.
О готовности российской системы среднего образования к удаленному обучению в эфире НСН рассказал председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
«Рособрнадзор 10 лет боролся с развитием программ дистанционного образования. Сейчас нужно наверстывать упущенное», - заявил он. В России есть возможности разбить образование на модули, перевести их на языки мира и продавать, но Рособрнадзор решил с этим бороться, добавил он.
«Бедные учителя не подготовлены к дистанционному образованию, 90% не понимают, что это такое. Они считают, что это просто пересылка заданий по электронным системам и сбор ответов на них. Это устарело лет на 300. Есть программы полноценного дистанционного образования – Яндекс.класс, Google.classroom. Наши учителя не знают, что такое дистанционное образование. Рособрнадзор закрывал вузы, которые разрабатывали модели дистанционного образования», - сказал эксперт.
Он уверен, что мы увидим не один десяток закрытых школ, но здесь нет смысла критиковать директоров школ – они не могут принимать решения без одобрения властей.
«Нужно дать директорам автономность – разрешить самостоятельный выбор программ дистанционного образования, тогда провальным этот учебный год не будет», - подчеркнул он и добавил, что и ранее часть ответственности за получение знаний детьми ложилась на родителей. В период пандемии эта тенденция усилилась. «Онлайн-образование решило бы эту проблему», - заключил эксперт.
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