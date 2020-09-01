Путин отверг полный переход на онлайн образование в России

Власти Российской Федерации не имеют планов повсеместного перевода образования в удалённый формат. В этом президент РФ Владимир Путин заверил в ходе Всероссийского открытого урока. Как подчеркнул глава государства, дистанционный вариант обучения не может заменить реальный, традиционный.

По словам Путина, онлайн-формат можно применять исключительно в качестве дополнения к стандартному способу получения знаний. Поэтому полный переход на дистанционное обучение нецелесообразен, подчеркнул президент. Он также отметил важность командной работы и общения во время обучения, передает RT.

Как пояснил Владимир Путин, для учащихся важна коммуникация не только с учителями, но и со сверстниками. Только в таком случае можно получить наилучший результат.

При этом президент констатировал, что удаленное обучение, безусловно, имеет ряд неоспоримых положительных моментов, отмечают «Известия». Он заявил о необходимости воспользоваться этим в перспективе.

