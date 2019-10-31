В России в полтора раза вырастут тарифы на электроэнергию

«Российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3—4% ВВП в год», — цитируют исследование Известия.

При этом подчеркивается, что в Госдуме считают, что кабмин РФ принял решение по этмоу вопросу без согласия парламентариев. Так, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов объяснил такое поведение правительства тем, что оно пытается избежать лишних вопросов, касающихся Парижского соглашения, пишет Ura.ru.

Углеродный налог в народе называют «налогом Чубайса», так как предложение ввести его в России впервые прозвучало из уст главы «Роснано» Анатолий Чубайс. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН раскритиковал инициативу Чубайса. «Надо очень аккуратно подходить к таким вещам. Они закладывались в Парижском соглашении, которое Россия подписала, но еще не ратифицировала. Что имеется в виду. Если ты при производстве делаешь какие-то выбросы в атмосферу, тебе вводят этот налог. Соответственно, себестоимость продукции повышается. Парижское соглашение не столько про климат, сколько про новую систему международной торговли… Поэтому для России Парижское соглашение – довольно вредная история. Поэтому «углеродный налог» вводить не надо, хоть Чубайс говорит, что он будет маленький. Сегодня маленький, а завтра – больше», - отметил Юшков.

