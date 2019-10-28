Экологи раскритиковали отказ от «углеродного налога» Чубайса

Научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев в беседе с НСН заявил, что инициатива не была принята из-за нехватки экологической осознанности в стране. Он также добавил, что снизить выбросы парниковых газов в атмосферу можно только в случае, если сначала они начнут облагаться налогом.

«Любые усилия по переходу на возобновляемые источники энергии, в том числе налоговое обложение традиционных видов топлива, - это хорошо. Нужно понимать, что если будет подобное налогообложение принято, то будет стимулироваться переход на более высокотехнологичные методы производства, которые производят меньшие выбросы. К сожалению, да, не принято. Сейчас, насколько я знаю, порядка восьми миллиардов это сэкономит именно добывающим предприятиям. Не уверен, что это хорошо, потому что переход на современные технологии, конечно же, нужен. Но пока что люди неготовы, не хватает экологической осознанности. Это вопрос экологического образования. К сожалению, не уверен, что это получится. Потому что, конечно, есть усилия по национальной политике, но их вряд ли будет достаточно. Если брать, как пример, те же самые страны Европы, в которых сейчас довольно жесткая экологическая политика касательно выбросов, у них все тоже начиналось с налогообложения», - заключил он.

Ранее член Экспертного совета национального проекта «Экология» Светлана Бик на пресс-конференции в пресс-центре НСН «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году» заявила, что россияне ещё не готовы к раздельному сбору мусора.

