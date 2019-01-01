Аналитики раскритиковали «углеродный налог» Чубайса

«Надо очень аккуратно подходить к таким вещам. Они закладывались в Парижском соглашении, которое Россия подписала, но еще не ратифицировала. Что имеется в виду. Если ты при производстве делаешь какие-то выбросы в атмосферу, тебе вводят этот налог. Соответственно, себестоимость продукции повышается. Парижское соглашение не столько про климат, сколько про новую систему международной торговли. Оно дает фору не развивающимся странам типа Китая, Индии, а возвращает инициативу развитым странам – Европе и Соединенным Штатам. Там, где довольно большие доли возобновляемой энергетики. В глобальной конкуренции они сейчас проигрывают, а если страны с традиционными источниками энергии – углем, газом, будут платить «углеродный налог», они будут выигрывать. Поэтому для России Парижское соглашение – довольно вредная история. Поэтому «углеродный налог» вводить не надо, хоть Чубайс говорит, что он будет маленький. Сегодня маленький, а завтра – больше», - отметил он.

Этим проблемы соглашения не исчерпываются, добавил эксперт. «И еще вопрос – деньги от углеродного налога куда пойдут? В соответствии с соглашением, они должны идти в некий международный фонд, который будет их тратить на всякие климатические вещи. А у нас в итоге и товары будут дороже, и, как следствие, рабочих мест меньше, потому что товары будут меньше покупать, производство остановится», - заключил он.

Парижское соглашение по климату было заключено в декабре 2015 года. Его подписали 192 страны, обязавшись сократить выбросы парниковых газов ниже уровня 1990 года. Позднее из соглашения вышли Соединенные Штаты Америки.

