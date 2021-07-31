Главврач больницы в Коммунарке оценил вероятность введения нового локдауна в Москве
Возможность введения нового локдауна в Москве исключена, считает главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
«Мы в этом году находимся совершенно в других условиях — об актуальности локдауна, во всяком случае на текущий момент, речи не идет», — заявил медик в интервью РБК.
Проценко добавил, что необходимо больше говорить о вакцинации, «заниматься разъяснением, убеждением».
Главврач больницы в Коммунарке отметил, что решение о введении режима самоизоляции было оправдано в начале пандемии, когда не было вакцин и никто не знал, как бороться с коронавирусом. Однако с тех пор ситуация, в том числе оснащение больниц, кардинально изменились.
Кроме того, Проценко оценил стимулирование вакцинации с помощью QR-кодов. Медик считает, что коды — «крутое управленческое решение», которое позволило сдвинуть с мертвой точки кампанию по иммунизации горожан.
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