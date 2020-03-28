В России в 28 регионах выявлен коронавирус
Самое большое число заболевших новым коронавирусом -114 человек – выявлены в Москве, в Подмосковье — 36, в Санкт-Петербурге — 11, в Краснодарском крае — 8, в Бурятии — 6, в Ивановской области — 5, сообщает «Российская газета».
По четыре инфицированных зарегистрированы в Свердловской, Челябинской, Сахалинской Ленинградской областях и в Красноярском крае.
По три новых инфицированных – в Тульской, Липецкой, Нижегородской, Калининградской областях и в Татарстане.
По два новых заболевших выявлены в Новосибирской Оренбургской областях и в Чечне.
Также новые случаи коронавируса зарегистрированы в Костромской, Смоленской, Брянской, Саратовской областях, в Крыму, Адыгее и Пермском крае. Здесь по одному заболевшему.
Напомним, 28 марта в России зафиксировано 1264 заболевших коронавирусом. Выздоровели 49 человек, умерли – четверо.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал в эфире НСН, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. Эксперт указал сроки, когда наступит всплеск заболеваемости россиян.
«Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», - отметил специалист.
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