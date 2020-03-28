В России в 28 регионах выявлен коронавирус

Самое большое число заболевших новым коронавирусом -114 человек – выявлены в Москве, в Подмосковье — 36, в Санкт-Петербурге — 11, в Краснодарском крае — 8, в Бурятии — 6, в Ивановской области — 5, сообщает «Российская газета».

По четыре инфицированных зарегистрированы в Свердловской, Челябинской, Сахалинской Ленинградской областях и в Красноярском крае.

По три новых инфицированных – в Тульской, Липецкой, Нижегородской, Калининградской областях и в Татарстане.

По два новых заболевших выявлены в Новосибирской Оренбургской областях и в Чечне.