«Эта дрянь рассосется! Мы не унываем». Шевчук пишет новый альбом «Насморк»

Введены ограничения на проведения массовых мероприятий.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН поделился творческими планами на предстоящую неделю, которая объявлена в России нерабочей из-за борьбы с коронавирусом. Музыкант сообщил, что во время гастрольной паузы вместе с коллегами планируют записать новый альбом. Название уже придумали. Оно соответствует моменту.

«Мы пока первых три концерта в туре перенесли на осень, остальные еще "держим". Может быть, эта дрянь рассосется, всяко бывает… Поэтому никто не унывает. Мы сейчас будем писать новый альбом, раз такая история. Если ты не едешь на гастроли, значит, пишешь новый альбом. Это же интересно! Назовем его "Насморк"», - сообщил Шевчук.

Ранее певец и музыкант Юрий Лоза в рамках проекта «Музыканты о политике. Политики о музыке» НСН также не увидел повода для паники из-за вынужденных каникул. Он заявил, что для шоу-бизнеса «затянуть пояса – это не самое страшное из того, что может быть на свете» и выразил надежду, что «мы ... потихоньку победим этот вирус».