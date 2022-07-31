В России увеличился спрос на альтернативные MS Office-продукты

Так, по данным представителей «М. Видео – Эльдорадо», во II квартале этого года спрос на альтернативные офис-программы увеличился в 7,5 раза в рознице. Корпоративные клиенты закупают отечественные программные продукты в 10 раз больше, отмечает один из разработчиков делового софта.

В ситуации недоступности MS Office пользователи переключили свое внимание на отечественные продукты, подчеркивают эксперты. Они полагают, что россияне выберут в первую очередь лицензионные продукты, созданные в РФ, а не пиратские версии Microsoft.

Это открывает новые возможности для российских разработчиков, пишет издание.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин говорил НСН, что Россия готова к переходу на отечественное программное обеспечение. По его словам, российские аналоги превосходят Microsoft в сфере офисного ПО.

«У нас есть позитивные кейсы, у нас есть аналоги по всем фронтам: операционные системы – это такие Linux-подобные системы, а что касается офисного программного обеспечения – замена систем документов, презентаций и так далее – у нас есть абсолютно шикарные системы российские, которые требуют, конечно, времени к визуальной адаптации, но по функционалу абсолютно подходят. Самая интересная, на мой взгляд, Р7-Офис, которая имеет богатую историю и отличный функционал, который на 150% готов заменить Microsoft. Сейчас, если не ошибаюсь, какие-то учреждения могут получить этот продукт даже бесплатно», - рассказал он.

