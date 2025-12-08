Объявлены претенденты на премию «Золотой глобус» за 2025 год

В частности, сыгравшие в ленте Пола Томаса Андерсона Леонардо Ди Каприо и Чейз Инфинити поборются за главный приз в категориях «Лучший актёр» и «Лучшая актриса» (мюзикл или комедия). Бенисио Дель Торо претендует на награду «Лучший актёр второго плана». Сам Андерсон попал в финал номинации «Лучший режиссёр».

В шорт-лист в категории «Лучший фильм (драма)» вошли кинокартины «Франкенштейн» «Гамнет», «Простая случайность», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность» и «Грешники». За награду «Лучший фильм (мюзикл или комедия)» будут бороться ленты «Голубая луна», «Бугония», «Марти Великолепный», «Метод исключения», «Битва за битвой» и «Новая волна».

Победители 83-й премии «Золотой глобус» станут известны 11 января. Церемония пройдёт в отеле «Беверли Хилтон». Ведущей вновь выступит комик и актриса Никки Глейзер.

Ранее созданная кинематографистами Китая картина «Против течения» стала победителем первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в категории «Лучший фильм», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

