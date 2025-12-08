От хайпа сегодня лучше отказаться вовсе, это негативное понятие, пиару же помогут общественная деятельность, взаимодействие с госорганами и самовыдвижение в общественные экспертные советы. Об этом в пресс-центре НСН заявила председатель Союза пиарщиков, член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ Мария Тарханова.

«Хайповать нельзя никогда ни на чем. Хайп – это стилистически негативно окрашенное слово. Это очень важно. Хайпожорить тоже нельзя, пиарщики против — мы не рекомендуем! Если говорить о трендах продвижения в 2026 году, то взаимодействие с госорганами, общественная деятельность, самовыдвижение в общественные экспертные советы – все это будет очень эффективно для пиара, продвижения, доказательства вашей экспертности. Это очень хорошо, это далеко от хайпа и “желтухи”. И преимущество будет у тех, кто занимается интеллектуальным продвижением», — сказала Тарханова.