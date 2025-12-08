Пиарщики призвали россиян отказаться от хайпа в пользу патриотизма
Вместо хайпа сегодня лучше сделать выбор в пользу интеллектуального продвижения, сказала НСН Мария Тарханова. Вместе с тем одним из ведущих трендов в России сегодня стал патриотизм, добавила Мария Редекоп.
От хайпа сегодня лучше отказаться вовсе, это негативное понятие, пиару же помогут общественная деятельность, взаимодействие с госорганами и самовыдвижение в общественные экспертные советы. Об этом в пресс-центре НСН заявила председатель Союза пиарщиков, член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ Мария Тарханова.
«Хайповать нельзя никогда ни на чем. Хайп – это стилистически негативно окрашенное слово. Это очень важно. Хайпожорить тоже нельзя, пиарщики против — мы не рекомендуем! Если говорить о трендах продвижения в 2026 году, то взаимодействие с госорганами, общественная деятельность, самовыдвижение в общественные экспертные советы – все это будет очень эффективно для пиара, продвижения, доказательства вашей экспертности. Это очень хорошо, это далеко от хайпа и “желтухи”. И преимущество будет у тех, кто занимается интеллектуальным продвижением», — сказала Тарханова.
В свою очередь вице-председатель Союза пиарщиков России, руководитель международного PR-агентства «TOPBRAND», организатор Всероссийского PR-саммита Мария Редекоп в пресс-центре НСН указала на то, что инфоцыгане пытаются хайповать, фотографируясь на фоне заседаний Госдумы.
«Инфоцыгане уже пытаются побывать в Госдуме, сфотографироваться на фоне каких-то заседаний, примазаться, будто они к чему-то имеют отношение», — отметила Редекоп.
Один из ведущих российских трендов сегодня — патриотизм, добавила собеседница НСН.
«Что же касается трендов, еще один – это патриотизм. Например, у российских брендов, выпускающих одежду, бум продаж, когда они выпускают вещи, например, с цитатами главы МИД Сергея Лаврова. Думаю, что это хороший тренд, но нужно правильно его использовать», — подытожила она.
Ранее о росте книг о патриотизме заявили российские издательства. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
