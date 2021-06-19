В России установлен рекордный суточный рост инфицированных COVID-19 с февраля

В России за минувшие 24 часа зарегистрировали 17 906 новых фактов инфицирования COVID-19 в 85 регионах России. Это максимальные данные с февраля 2021 года. Всего коронавирусная инфекция выявлена у 5 299 215 россиян. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие недели

«Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 906 случаев, это максимум заболевших с начала февраля», - сообщает оперштаб.

Уточняется, что 17,9% инфицированных не имели клинических проявлений болезни.

Число вылечившихся от COVID-19 пациентов в России увеличилось за сутки на 10 684 человека и составило 4 861 343 россиян.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в России стал индийский штамм, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: pixabay.com
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