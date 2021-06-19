В России установлен рекордный суточный рост инфицированных COVID-19 с февраля
В России за минувшие 24 часа зарегистрировали 17 906 новых фактов инфицирования COVID-19 в 85 регионах России. Это максимальные данные с февраля 2021 года. Всего коронавирусная инфекция выявлена у 5 299 215 россиян. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
«Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 906 случаев, это максимум заболевших с начала февраля», - сообщает оперштаб.
Уточняется, что 17,9% инфицированных не имели клинических проявлений болезни.
Число вылечившихся от COVID-19 пациентов в России увеличилось за сутки на 10 684 человека и составило 4 861 343 россиян.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в России стал индийский штамм, сообщает РИА Новости.
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5,3 млн+17 906 / сут.
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129 тыс.+466 / сут.
Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru