В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости коронавирусом

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в России стал индийский штамм, сообщает РИА Новости.

По его словам, «так называемая дельта-мутация, или индийский штамм» обладает «более высокой заразностью».

Лебедев добавил, что к всплеску заболеваемости также привели отказ граждан от ношения масок и участие в массовых мероприятиях.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к росту заболеваемости COVID-19 привёл «тотальный нигилизм» граждан по отношению к защитным мерам, сообщает RT. Также она призвала граждан вакцинироваться «как можно скорее».

