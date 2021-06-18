В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости коронавирусом
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в России стал индийский штамм, сообщает РИА Новости.
По его словам, «так называемая дельта-мутация, или индийский штамм» обладает «более высокой заразностью».
Лебедев добавил, что к всплеску заболеваемости также привели отказ граждан от ношения масок и участие в массовых мероприятиях.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к росту заболеваемости COVID-19 привёл «тотальный нигилизм» граждан по отношению к защитным мерам, сообщает RT. Также она призвала граждан вакцинироваться «как можно скорее».
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