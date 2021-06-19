Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие недели
Рост заболеваемости коронавирусом в России продлится еще как минимум две недели, при условии наращивания темпов вакцинации ситуация с распространением инфекции может стабилизироваться к августу. Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицина», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
«Результаты предпринятых мер по обязательной вакцинации некоторых групп населения мы увидим не раньше, чем через полтора месяца. Я очень надеюсь, что к августу мы более-менее стабилизируемся, а к повторной волне осенней, которая будет в любом случае — наверняка вирус будет дальше видоизменяться, — мы будем готовы к концу сентября при условии, что будут соблюдаться все необходимые меры», — рассказал эксперт в беседе с ТАСС.
Инфекционист подчеркнул, что эффект от вакцинации не будет сиюминутным, и для выработки иммунитета к COVID-19 необходимо полтора месяца после первой прививки.
«Эффективность данной вакцинации будет для осенней волны или для того, чтобы защититься тем, кто еще не болел», — объяснил Тимаков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 262 / сут.
Умерли
128 тыс.+453 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+10 954 / сут.
- Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие недели
- Гинцбург исключил риск бесплодия после вакцинации «Спутником V»
- Турция успешно испытала собственную противокорабельную ракету
- Губернатор Новгородской области сделал третью прививку от COVID-19
- В СНБО Украины пошутили о подтоплениях в Крыму
- Все достопримечательности Ялты закроют на три дня из-за подтопления
- В Белом доме назвали «ерундой» сообщения о приостановке военной помощи Украине
- Блинкен обсудил с главой МИД Польши «Северный поток-2»
- Обязательную вакцинацию для ряда граждан ввели в Тверской области
- На Украине назвали повод для пересмотра Минских соглашений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru