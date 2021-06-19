Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие недели

Рост заболеваемости коронавирусом в России продлится еще как минимум две недели, при условии наращивания темпов вакцинации ситуация с распространением инфекции может стабилизироваться к августу. Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицина», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Результаты предпринятых мер по обязательной вакцинации некоторых групп населения мы увидим не раньше, чем через полтора месяца. Я очень надеюсь, что к августу мы более-менее стабилизируемся, а к повторной волне осенней, которая будет в любом случае — наверняка вирус будет дальше видоизменяться, — мы будем готовы к концу сентября при условии, что будут соблюдаться все необходимые меры», — рассказал эксперт в беседе с ТАСС.

Инфекционист подчеркнул, что эффект от вакцинации не будет сиюминутным, и для выработки иммунитета к COVID-19 необходимо полтора месяца после первой прививки.

«Эффективность данной вакцинации будет для осенней волны или для того, чтобы защититься тем, кто еще не болел», — объяснил Тимаков.

