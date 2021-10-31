В России установлен рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки - почти 41 тысяча

«За последние сутки в России выявлено 40 993 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 158 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 115 человек», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 1 158 пациентов. За все время распространения заболевания умерло 238 538 человек.

В стране за минувшие 24 часа выздоровело от COVID-19 27 115 человек, всего вылечились от инфекции 7 358 539 пациентов в России.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация от COVID-19 при постковидном синдроме может улучшить состояние заболевшего. Об этом сообщает РИА Новости.

