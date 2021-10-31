В России установлен рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки - почти 41 тысяча
В России за сутки зафиксирован новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 c начала пандемии - 40 993. Всего в стране инфицировано 8 513 790 россиян.
«За последние сутки в России выявлено 40 993 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 158 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 115 человек», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За прошедшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 1 158 пациентов. За все время распространения заболевания умерло 238 538 человек.
В стране за минувшие 24 часа выздоровело от COVID-19 27 115 человек, всего вылечились от инфекции 7 358 539 пациентов в России.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация от COVID-19 при постковидном синдроме может улучшить состояние заболевшего. Об этом сообщает РИА Новости.
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Заразились
8,5 млн+40 993 / сут.
Умерли
239 тыс.+1 158 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+27 115 / сут.
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