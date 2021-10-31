Гинцбург сообщил, что прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет
Вакцинация от COVID-19 при постковидном синдроме может улучшить состояние заболевшего, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, в настоящее время не до конца изучено, чем обусловлен постковидный синдром. Одной из причин может быть циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления. «…Они забивают почки и другие органы», — сказал Гинцбург. При этом он подчеркнул, что пока никаких экспериментальных работ на эту тему не было, вопрос требует углубленного изучения.
Пациентам с постковидным синдромом необходимо исключить из рациона провоцирующие воспаления продукты. Об этом заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
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