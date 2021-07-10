В России установлен новый суточный максимум погибших от коронавируса - 752 человека
В России за прошедшие сутки умерли 752 человека от COVID-19. Это новый максимум, зафиксированный оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Всего от заболевания погибли 142 253 пациента.
Предыдущий максимум зафиксирован 6 июля и составил 737 смертей. Больше всего людей погибли в Москве - 108, в Санкт-Петербурге – 102 человека, в Иркутской и Нижегородской областях скончались по 28 россиян.
Всего за сутки в России заболели коронавирусом 25 082 человека.
«За последние сутки в России выявлено 25 082 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни», - сообщают в оперативном щтабе.
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 5 758 300 россиян.
Выздоровели в России от коронавируса за прошедшие сутки 17 750 человек, всего - 5 182 837 граждан страны.
Педиатр-иммунолог Андрей Продеус на пресс-конференции в НСН рассказал, что последствия заболевания коронавирусом для беременных гораздо опаснее вакцинации.
«У вакцины меньше побочки, чем у цитрамона. Цитрамон – это препарат, который содержит анальгин и производные этого препарата. В данном случае, с чисто медицинской точки зрения, вещества, которые входят в таблетку цитрамона, подавляют гемопоез (процесс образования, развития и созревания клеток – прим. НСН), подавляют нормальную работу костного мозга. А для плода это принципиально важно. Во многих странах мира он вообще запрещен в продаже и производстве с 70-х годов. Но в России его используют как «бабушкину терапию»», - отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 082 / сут.
Умерли
142 тыс.+752 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+17 750 / сут.
- В России установлен новый суточный максимум погибших от коронавируса - 752 человека
- В Центризбиркоме опровергли информацию о переносе выборов в Госдуму
- Экс-разведчица США объяснила неготовность своей страны к войне с Россией
- В Кремле рассматривают возможность переноса выборов
- Биолог оценил вероятность заразиться штаммом «дельта» без маски
- В Афганистане заявили о содержащихся в тюрьмах страны россиянах
- Врач рассказала о влиянии жары на переболевших COVID-19
- Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане
- На Украине заявили об отказе Rolls-Royce оснастить украинские катера
- Филиппины получили партию российской вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru