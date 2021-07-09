Врач заявил о важности ревакцинации россиян
В России продолжается кампания ревакцинации от коронавируса.
COVID-19 постоянно мутирует, и эксперты пока не знают, насколько хорошо люди, которые уже имеют антитела, защищены от новых штаммов, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, заведующего лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаила Костинова.
По его словам, поэтому так важно получить дополнительную дозу вакцины. «… Люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины», – сказал ученый.
Вторичная вакцинация может иметь ряд особенностей. Все зависит от того, как человек перенес первую вакцинацию.
Для противников прививок от COVID-19 ревакцинация – аргумент в их пользу, заявил в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.
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