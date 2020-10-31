В России установлен новый максимум заболевания коронавирусом за сутки - 18 140 случаев
В России установлен новый максимальный прирост за сутки заболевших коронавирусом – выявлено 18 140 случаев инфицирования. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 1 618 116 случаев COVID-19, сообщает в субботу, 31 октября оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 140 в 85 регионах, в том числе выявлен активно 4401 (24,3%) без клинических проявлений», — сообщает штаб.
Темп прироста заболевших составил 1,1%.
За прошедшие сутки в стране скончались 334 человека от последствий COVID-19. Всего от инфекции умерли 27 990 россиян.
В России за сутки выздоровели после COVID-19 14 854 человека. С начала пандемии заболевания вылечились 1 215 414 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью НСН усомнился в возможности массового диагностирования вируса на ранних сроках.
«Есть вероятность, что отследить этот момент можно в семьях, но все равно это сложно. Это что касается заражения до проявления симптомов. А вот что касается контагиозности после проявления болезни, это зависит от лечения, от того, какая форма болезни. Я бы не принимал во внимание эти цифры, а посоветовал носить маски, особенно тем, кто контактный в течение всего инкубационного периода - не менее 14 дней. И второе: помнить, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три», - пояснил эксперт.
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Заразились
1,6 млн+18 140 / сут.
Умерли
27 990+334 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 854 / сут.
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