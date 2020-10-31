В России установлен новый максимум заболевания коронавирусом за сутки - 18 140 случаев

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 140 в 85 регионах, в том числе выявлен активно 4401 (24,3%) без клинических проявлений», — сообщает штаб.

Темп прироста заболевших составил 1,1%.

За прошедшие сутки в стране скончались 334 человека от последствий COVID-19. Всего от инфекции умерли 27 990 россиян.

В России за сутки выздоровели после COVID-19 14 854 человека. С начала пандемии заболевания вылечились 1 215 414 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью НСН усомнился в возможности массового диагностирования вируса на ранних сроках.

«Есть вероятность, что отследить этот момент можно в семьях, но все равно это сложно. Это что касается заражения до проявления симптомов. А вот что касается контагиозности после проявления болезни, это зависит от лечения, от того, какая форма болезни. Я бы не принимал во внимание эти цифры, а посоветовал носить маски, особенно тем, кто контактный в течение всего инкубационного периода - не менее 14 дней. И второе: помнить, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три», - пояснил эксперт.

