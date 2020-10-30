Иммунолог рассказал, сколько времени больной COVID-19 опасен для окружающих

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора назвали срок максимальной заразности заболевших коронавирусом. В интервью РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе профессор Наталья Пшеничная уточнила, что максимально опасен для окружающих человек за три – четыре дня до возникновения симптомов и в течение первых пяти дней болезни.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью НСН усомнился в возможности массового диагностирования вируса на столь ранних сроках.

«Трудно представить, как были сделаны такие выводы. Есть вероятность, что отследить этот момент можно в семьях, но все равно это сложно. Это что касается заражения до проявления симптомов. А вот что касается контагиозности после проявления болезни, это зависит от лечения, от того, какая форма болезни. Я бы не принимал во внимание эти цифры, а посоветовал носить маски, особенно тем, кто контактный в течение всего инкубационного периода - не менее 14 дней. И второе: помнить, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три», - пояснил эксперт.