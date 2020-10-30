Иммунолог рассказал, сколько времени больной COVID-19 опасен для окружающих
Доктор медицинских наук в интервью НСН заявил, что невозможно диагностировать COVID-19 за 5 дней до появления симптомов.
В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора назвали срок максимальной заразности заболевших коронавирусом. В интервью РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе профессор Наталья Пшеничная уточнила, что максимально опасен для окружающих человек за три – четыре дня до возникновения симптомов и в течение первых пяти дней болезни.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью НСН усомнился в возможности массового диагностирования вируса на столь ранних сроках.
«Трудно представить, как были сделаны такие выводы. Есть вероятность, что отследить этот момент можно в семьях, но все равно это сложно. Это что касается заражения до проявления симптомов. А вот что касается контагиозности после проявления болезни, это зависит от лечения, от того, какая форма болезни. Я бы не принимал во внимание эти цифры, а посоветовал носить маски, особенно тем, кто контактный в течение всего инкубационного периода - не менее 14 дней. И второе: помнить, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три», - пояснил эксперт.
Жемчугов добавил, то нередки случаи, когда в семье заболевает один человек, а другие от него не заражаются. Решающими факторами могут стать сильная иммунная система и так называемая «заражающая доза». По его словам, если человек получает от носителя инфекции 500, а не тысячу частиц, он может и не заболеть. Уменьшить эту заражающую дозу можно проветривая помещения, обрабатывая поверхности, используя маски, пояснил специалист по особо опасным инфекциям. Медики подсчитали, что при каждом выдохе может выделяться свыше 2000 вирусных частиц. Именно поэтому важно использовать средства индивидуальной защиты.
«Все простудные симптомы требуют ПЦР-исследования на COVID-19. Это температура, головная боль, боль в мышцах, сухой кашель, потеря обоняния… Нужно делать в этих случаях и тесты на грипп, потому что лечат его другим способам», - напомнил Жемчугов.
В России впервые зарегистрировали более 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Там уточнили, что почти четверть инфицированных переносят заболевание без симптомов.
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