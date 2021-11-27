В России установили «границы бедности»

Для расчета «уровня бедности» будут использовать новый показатель — «граница бедности». Он применяется вместо прожиточного минимума.

«Начальное значение границы бедности устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за IV квартал 2020 года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции», — поясняют на сайте ведомства.

Границу бедности на уровне России будут рассчитывать поквартально, а для регионов - ежегодно, пишет Газета.ru.

По данным Минтруда, меры социальной поддержки не будут зависеть от границы бедности. Для их расчета будут по-прежнему использовать прожиточный минимум, как и для учета размера пособий.

Президент России Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей, сообщает ТАСС.

