Путин поручил увеличить прожиточный минимум в 2022 году

По словам главы государства, заложенная в бюджете индексация в 2,5% недостаточна, прожиточный минимум следует увеличить на 8,6% - до 12 654 рублей.

«Этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», - подчеркнул российский лидер.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2022 году в России увеличится максимальный размер пособия по безработице - до 12 792 рублей.

