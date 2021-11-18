Путин поручил увеличить прожиточный минимум в 2022 году
Президент России Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей, сообщает ТАСС.
По словам главы государства, заложенная в бюджете индексация в 2,5% недостаточна, прожиточный минимум следует увеличить на 8,6% - до 12 654 рублей.
«Этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», - подчеркнул российский лидер.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2022 году в России увеличится максимальный размер пособия по безработице - до 12 792 рублей.
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