В России обсуждают переход на новый показатель оценки бедности
В России могут разработать новый показатель оценки благосостояния граждан — «граница бедности», сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.
Данную инициативу в настоящее время рассматривают в Минтруде. Как ожидается, данный индикатор будет зависеть от инфляции и рассчитываться по специальной формуле. При этом показатель будет использоваться только для оценки уровня нуждаемости граждан. А критерием предоставления мер соцподдержки по-прежнему останется прожиточный минимум.
Как говорят эксперты, новый показатель позволит лучше отслеживать достижение национальной цели по сокращению уровня бедности в стране, а также своевременно оценивать финансовое положение россиян и оказывать меры поддержки.
Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума позволит реально бороться с бедностью в России.
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