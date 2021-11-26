В России обсуждают переход на новый показатель оценки бедности

Данную инициативу в настоящее время рассматривают в Минтруде. Как ожидается, данный индикатор будет зависеть от инфляции и рассчитываться по специальной формуле. При этом показатель будет использоваться только для оценки уровня нуждаемости граждан. А критерием предоставления мер соцподдержки по-прежнему останется прожиточный минимум.

Как говорят эксперты, новый показатель позволит лучше отслеживать достижение национальной цели по сокращению уровня бедности в стране, а также своевременно оценивать финансовое положение россиян и оказывать меры поддержки.

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума позволит реально бороться с бедностью в России.

