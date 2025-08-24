СМИ: Россияне отказываются от покупки валюты

Россияне с начала 2025 года купили в 1,7 раза меньше валюты, чем годом ранее, сообщают «Известия» со ссылкой на Банк России.

СМИ: Российский рубль стал самой эффективной валютой в 2025 году

Спрос остался низким даже во время сезона отпусков и потенциальных скачков курса на фоне новостей о встрече глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Токсичные» валюты всё еще остаются рискованными. А из-за высоких ставок рубль более привлекателен для инвесторов. Кроме того, по словам экспертов, нацвалюты дружественных стран упрощают расчеты.

Снижение ставки ЦБ РФ и изменение правил репатриации валютной выручки скоро уменьшат объем иностранных денег на рынке, что технически подтолкнет курс иностранной валюты вверх.

Ранее россиян призвали не ждать доллар по 150 рублей из-за нового ультиматума Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:РубльВалюта

