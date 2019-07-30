В России упрощаются сделки с недвижимостью
В России со среды, 31 июля, вступят в силу изменения в закон о государственной регистрации недвижимости. Благодаря этому теперь сделки с недвижимостью в долевой собственности можно будет не удостоверять у нотариуса.
Если раньше удостоверению специалиста подвергались сделки на объекты недвижимости, которыми обладают сразу несколько граждан, то теперь закон позволит избежать этого. В соответствии с изменениями, договор купли-продaжи, a тaкже дaрения, нaследовaния или ипотеки долей можно будет зaключить в письменной форме в случaе, если он подписaн всеми долевыми собственникaми недвижимости.
Изменения, по мнению авторов, позволят снизить финансовую нагрузку на граждан.
Ранее Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25% Таким образом, ставка вернулась на уровень, где она находилась до сентября прошлого года. Центробанк пошел на снижение ставки для того, чтобы дать дополнительный стимул российской экономике, которая после оживления 2017-18 годов этим летом демонстрировала «пробуксовку», - пояснил в эфире НСН экономист Василий Колташов.
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