Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25% Таким образом, ставка вернулась на уровень, где она находилась до сентября прошлого года, когда ЦБ на фоне ослабления рубля из-за возросших санкционных рисков поднял ключевой показатель до 7,5%. В заявлении по нынешнего заседания совета директоров отмечено продолжающееся замедление инфляции. Тем не менее, сохраняются повышенные инфляционные ожидания, а темпы рoста экономики - ниже oжиданий. Регулятор не исключил возможности дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний и перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года. Следующее заседание совета, на котором гипотетически ставка может быть еще снижена, пройдет 6 сентября.

Центробанк пошел на снижение ставки для того, чтобы дать дополнительный стимул российской экономике, которая после оживления 2017-18 годов этим летом демонстрировала «пробуксовку», - пояснил в эфире НСН экономист Василий Колташов.

«Особенно это касается рынка недвижимости – крайне важного для российского национального производства. А цена ипотеки связана с ключевой ставкой. Поэтому ЦБ дает некие положительные сигналы рынку. И его обещание снижать еще тоже является сигналом. Сигналом о том, что вы можете брать кредиты, банки могут выдавать кредиты. И в принципе ситуация относительно денег в экономике остается стабильной, ЦБ будет и далее обеспечивать приток средств».

Говоря о перспективах дальнейшего снижения ключевой ставки, Василий Колташов высказал мнение, согласно которому этот показатель может опуститься ниже 7%. Вместе с тем, он не исключил, что Центробанк может изменить поведение в конце текущего – начале следующего года.

«Если обстоятельства не помешают, то Центральный банк сдвинется к семи процентам. И дальше пойдет уже движение ниже семи процентов. Это будет зависеть от ситуации на рынке нефти, от курса рубля, который может все-таки опуститься по отношению к доллару к концу года – осенью, зимой».

Примерно за неделю до заседания российского Центробанка негативный прогноз курса рубля дал польский экономист Ярослав Косатый. По его мнению, рубль может упасть по отношению к доллару во второй половине года на 9% из-за смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, до отметки в 69 рублей. В эфире НСН экономист Денис Ракша посчитал такой прогноз польского аналитика слишком смелым и построенным на очень больших допущениях. После снижения ключевой ставки Центробанка курс рубля никуда не рухнул. Во всяком случае, на момент подготовки материала.

