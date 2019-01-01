В Госдуме рассказали, как избавиться от проблем с очередями на жилье
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в эфире НСН признал, что сегодня в России молодая семья, ожидая своей очереди на жилье, перестает быть молодой.
Молодая семья из Перми, вставшая в очередь на жилье по госпрограмме «Молодая семья», была исключена из программы спустя 11 лет. За время ожидания очереди на субсидию в семье родился второй ребенок, а пара успела самостоятельно приобрести квартиру в ипотеку, рассчитывая на положенную очередникам социальную выплату. Однако в марте 2019-го супругов исключили из списка очередников. В качестве причины такого решения чиновники назвали тот факт, что семья обеспечена жильем достаточной площади, а старший ребенок достиг совершеннолетия. В попытке добиться получения субсидии супруги обратились сначала в суд, а затем к губернатору региона. После этого их пообещали вновь поставить в очередь в срок до 15 августа 2019 года.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН признал существование проблем с очередями на жилье.
«Такие проблемы есть в разных регионах, когда формируются очереди для улучшения жилищных условий молодым семьям, там должны выполняться определенные параметры – возрастные, имущественные. Учитывая, что есть очередь, что очередь движется не быстро, статус молодых семей переходит в другой статус, и они утрачивают такое право. То же самое касается и имущественного положения – при анализе состояния молодой семьи, когда анализируется наличие имущества, наличие недвижимости, доход. Чиновники пытаются определить, кто сильнее нуждается в улучшении жилищной проблемы, исходя из имущественного положения и наличия в том или ином виде жилой площади», - отметил он.
Собеседник НСН добавил, что в связи с увеличением пенсионного возраста необходимо увеличить и возрастные критерии молодой семьи.
«Недавно прозвучало предположение увеличить возраст молодой семьи с 30 до 39 лет, тем самым увеличив срок, когда молодая семья может считаться молодой. Я считаю это правильным, учитывая то, что у нас увеличен пенсионный возраст, возраст, определяющий понятие – молодая семья так же должен быть увеличен. Что касается существующих очередей, то это вопрос возможности бюджетной нашей системы. Если бы было больше средств на это выделено, тогда бы очередь ликвидировалась быстрее. Это нужно не только для молодых семей, для различных льготных категорий, для инвалидов, для ветеранов, для детей-сирот, поэтому жилищный вопрос – один из самых сложных, он упирается в нехватку бюджетных средств», - заявил Ярослав Нилов.
Ранее сообщалось, что жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ. Вынося это решение, администрация Улан-Удэ сослалась на то, что у женщины нет статуса малоимущей. Разъяснить ситуацию удалось только после вмешательства прокуратуры и разбирательства в суде. Ведомство предъявило к администрации города иск в интересах женщины и потребовало признать за ней права на получение жилья по договору социального найма. Прокуратура обязала местные власти предоставить женщине жилье в течение трех месяцев. Сейчас жительница Улан-Удэ занимает в очереди второе место.
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