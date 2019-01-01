В Госдуме рассказали, как избавиться от проблем с очередями на жилье

Молодая семья из Перми, вставшая в очередь на жилье по госпрограмме «Молодая семья», была исключена из программы спустя 11 лет. За время ожидания очереди на субсидию в семье родился второй ребенок, а пара успела самостоятельно приобрести квартиру в ипотеку, рассчитывая на положенную очередникам социальную выплату. Однако в марте 2019-го супругов исключили из списка очередников. В качестве причины такого решения чиновники назвали тот факт, что семья обеспечена жильем достаточной площади, а старший ребенок достиг совершеннолетия. В попытке добиться получения субсидии супруги обратились сначала в суд, а затем к губернатору региона. После этого их пообещали вновь поставить в очередь в срок до 15 августа 2019 года.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН признал существование проблем с очередями на жилье.

«Такие проблемы есть в разных регионах, когда формируются очереди для улучшения жилищных условий молодым семьям, там должны выполняться определенные параметры – возрастные, имущественные. Учитывая, что есть очередь, что очередь движется не быстро, статус молодых семей переходит в другой статус, и они утрачивают такое право. То же самое касается и имущественного положения – при анализе состояния молодой семьи, когда анализируется наличие имущества, наличие недвижимости, доход. Чиновники пытаются определить, кто сильнее нуждается в улучшении жилищной проблемы, исходя из имущественного положения и наличия в том или ином виде жилой площади», - отметил он.