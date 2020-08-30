В России учителей решили не принуждать прививаться от коронавируса
Российских учителей не будут принуждать делать прививку от коронавируса, если они на это не согласны. Такое решение принято в Минпросвещения, сообщает радио «Комсомольская правда» со ссылкой на главу ведомства Евгения Семченко.
«Прививка — это всегда дело добровольное. Это дело каждого конкретного человека», — считает министр.
Ранее заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко объяснила, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.
«Вакцинация от коронавируса будет добровольной. Любая вакцинация будет проводиться только после информированного согласия пациента. Речи об обязательности нет. Медики и учителя также будут выбирать, прививаться или нет. Им просто в первую очередь предложат это сделать», - уточнила она.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru