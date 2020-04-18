В России трудовые мигранты из других стран могут работать без патента

Российские работодатели получили возможность нанимать на работу иностранных граждан без обязательного наличия разрешения на работу. Временные послабления действуют с 15 марта по 15 июня 2020 года, в соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным.

«В период с 15 марта по 15 июня включительно работодатели и заказчики работ (услуг)... вправе в порядке, определённом законодательством России, привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Россию в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу в России», — сообщается пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что документ касается также и лиц без гражданства.

Указ обязывает работодателей при этом соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические меры, отмечает Газета. ru.

Документ принят в связи с угрозой пандемии коронавируса.

Ранее председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в интервью НСН заявил, что положение трудовых мигрантов в Москве и Подмосковье из-за режима самоизоляции становится критическим.

«Трудовые мигранты, число которых составляет около миллиона человек только в Москве, еще столько же в Московской области, вместе с гражданами Российской Федерации дисциплинированно выполняют требования властей, врачей, соблюдают режим самоизоляции, и на работу выходят только те из них, чьи предприятия продолжают действовать.(...) Остальные сидят дома в арендованном жилье и, конечно, как и оставшиеся граждане РФ, считают деньги в своем кошельке. Эти люди каждый месяц отправляют часть заработанных денег к себе на родину, у них нет здесь никаких накоплений и сбережений. В кошельках у них не густо, они вынуждены ограничивать себя в потреблении», - добавил он.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Трудовые МигрантыИностранцыУказыВладимир Путин
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