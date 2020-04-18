В России трудовые мигранты из других стран могут работать без патента

Российские работодатели получили возможность нанимать на работу иностранных граждан без обязательного наличия разрешения на работу. Временные послабления действуют с 15 марта по 15 июня 2020 года, в соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным.

«В период с 15 марта по 15 июня включительно работодатели и заказчики работ (услуг)... вправе в порядке, определённом законодательством России, привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Россию в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу в России», — сообщается пресс-служба Кремля.