Мигрантов, которые не могут вылететь на родину из-за коронавируса, призвали не паниковать

«Такая проблема сейчас не только в России, но и во всем мире. Много туристов попали в аналогичную ситуацию. Если пропустить одного человека, он может заразить очень много человек. Поэтому предпринимаются максимальные меры для того, чтобы обезопасить других. Для мигрантов существует особенный карантин: их либо направляют обратно, либо в места временного содержания. Никто их на произвол судьбы не бросает. Им предоставляется необходимая медицинская помощь», — сообщил бывший замглавы Федерации мигрантов в РФ.

Курбанов уверен, что мигранты, которые сейчас не могут вылететь на родину и у которых возникли проблемы с медикаментами, не должны паниковать и бить тревогу.

«О мигрантах никто не забывает, о них будут заботиться. Может, с опозданием, но о них никто не забыл. Не лечить мигрантов — это то же самое, что наказать самого себя. Российское здравоохранение берется лечить и заботиться сегодня обо всех. Вскоре вся эта ситуация закончится. Самое главное не паниковать, не обвинять друг друга и выйти из глобальной опасности, которая сегодня окружает весь мир. Мигранты — это граждане Евразийского союза, границы открыты, и если им не предоставлять медицинскую помощь, то завтра коронавирус может вернуться обратно в Россию. Мир сегодня настолько тесен, что с вирусом нужно бороться всем вместе. Сейчас возникло много непредвиденных нюансов. Всех врачей бросили на спасение заболевших или на предотвращение той опасности, которая может настигнуть граждан России. И тут еще мигранты», — отметил собеседник НСН.

Из-за коронавируса многие мигранты в России уже потеряли рабочие места. Если объявят карантин, то их придется обеспечивать необходимыми продуктами, добавил эксперт по мигрантам.

«И это Россия сделает», — уверен Маис Курбанов.

В начале марта президент РФ Владимир Путин поручил провести миграционную реформу. Она предусматривает введение трех видов вступления в российское гражданство: общий, упрощенный и особый.

