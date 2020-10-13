«COVID-тревожность» в России оказалась самой высокой в СНГ
В России тревожность из-за пандемии коронавируса была выше, чем в других странах СНГ и на Украине, пишет РБК со ссылкой на исследование Brand Analytics.
В исследовании проанализирован уровень тревожности на основании числа упоминаний темы вируса в соцмедиа в течение дня на каждые 10 тыс. населения в России, Казахстане, Белоруссии, Армении, Молдавии и на Украине.
Пик тревожности пришелся на конец марта — начало апреля. Самым высоким он оказался в России и достиг максимума в районе 8 апреля - 190. Тогда в России шла вторая неделя нерабочих дней, введенных президентом Владимиром Путиным.
Затем показатель тревожности начал снижаться и в России к концу мая он составил менее 80, а к началу августа упал ниже 20. асти н начал в начале октября на фоне роста числа выявленных.
В начале октября российский индекс тревожности вновь начал расти на фоне увеличения числа заболевших, но всего лишь до отметки 30 пунктов, что далеко от значений на начало апреля. Аналитики считают, что столь низкий рост показателя обусловлен тем, что отсутствует фактор полной неизвестности, какая была в начале пандемии. Тем более, что сейчас власти не готовы закрывать экономику, а люди понимают, что вакцина от коронавируса в принципе есть.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» начнут применять в России уже в конце октября-начале ноября.
Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказала мнение, что плато следует ждать в течение ближайших 10-20 дней, так как «многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября».
В тоже время главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов считает, что плато следует ожидать лишь в первой декаде ноября, рассказал он НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru