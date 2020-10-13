«COVID-тревожность» в России оказалась самой высокой в СНГ

В России тревожность из-за пандемии коронавируса была выше, чем в других странах СНГ и на Украине, пишет РБК со ссылкой на исследование Brand Analytics.

В исследовании проанализирован уровень тревожности на основании числа упоминаний темы вируса в соцмедиа в течение дня на каждые 10 тыс. населения в России, Казахстане, Белоруссии, Армении, Молдавии и на Украине.

Пик тревожности пришелся на конец марта — начало апреля. Самым высоким он оказался в России и достиг максимума в районе 8 апреля - 190. Тогда в России шла вторая неделя нерабочих дней, введенных президентом Владимиром Путиным.

Затем показатель тревожности начал снижаться и в России к концу мая он составил менее 80, а к началу августа упал ниже 20. асти н начал в начале октября на фоне роста числа выявленных.