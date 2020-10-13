Новости за ночь: Johnson&Johnson остановила испытание вакцины из-за неизвестной болезни

Американская компания Johnson&Johnson (J&J) прекратила испытание экспериментальной вакцины от COVID-19 из-за «необъяснимой болезни», обнаруженной у одного из добровольцев. Об этом компания сообщила на своем сайте.

В пресс-релизе подчеркивается, что компания временно приостанавливает испытания в третьей всеобщей фазе до установления причин неизвестного заболевания. Дополнительную информацию о состоянии заболевшего добровольца опубликуют, когда соберут все нужные данные.

В J&J добавили, что за состоянием заболевшего участника будет следить независимая комиссия.

В конце прошлого месяца J&J объявила о том, что приступает к заключительной фазе испытаний одной вакцина-кандидата против COVID-19.



