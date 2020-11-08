В России третьи сутки подряд регистрируют более 20 тысяч новых случаев COVID-19
В России третьи сутки подряд выявляют более 20 тысяч новых заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки инфицировано COVID-19 20 498 россиян. Всего зарегистрировано 1 774 334 фактов заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшие сутки в стране умерли от COVID-19 286 пациентов с коронавирусной инфекцией. За время эпидемии в России общее число летальных случаев достигло 30 537.
Вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки ещё 11 492 россиян. Общее число вылечившихся от COVID-19 составило 1 324 419.
Ранее депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация.
«Нельзя говорить, что только в группе риска пожилые граждане, дети тоже болеют, не надо убаюкивать тему. Дети находятся в замкнутом пространстве, общаются друг с другом, нужно быть очень внимательными к этому вопросу. У нас две вакцины сейчас испытываются и когда они будут в массовом доступе, ситуация принципиально поменяется», -считает спикер.
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Заразились
1,8 млн+20 498 / сут.
Умерли
30 537+286 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+11 492 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru